14 мая вечером во Франции начался 77-й Каннский кинофестиваль – церемонию открытия провела известная французская актриса Камий Коттен.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на France Info.

Официальный старт события дали Жюльетт Бинош и Мерил Стрип, вместе объявившие фестиваль открытым.

Перед этим американская звезда получила почётную «Золотую пальмовую ветвь».

«Если вклад женщин в историю где-то ещё слишком незаметен, то ваш нет. Помогая нам смеяться, плакать, представлять и вдохновляться, вы выковали себе неизгладимое место в истории кино. Вы — международное сокровище», — сказала Бинош, вручая награду.

Стрип назвала эту награду уникальной в мире кино.

«Для меня большая честь получить её», – подчеркнула она.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года документальный фильм «20 дней в Мариуполе» украинского режиссёра Мстислава Чернова о преступлениях российских оккупантов в Мариуполе Донецкой области победил в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» премии «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук.

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