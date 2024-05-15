Госсекретарь США в киевском баре спел под гитару вместе с местными музыкантами

Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером 14 мая во время визита в Киев посетил столичный бар Barman Diktat, где исполнил под гитару песню Rockin’ in the Free World из репертуара канадского музыканта Нила Янга.

Об этом сообщило издание ГОРДОН со ссылкой на канал C-SPAN.

Отмечается, что Блинкена заметили в зале и пригласили выйти на сцену музыканты, которые выступали там вечером. В зале также присутствовала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Администрация бара в комментарии Kyiv Independent подтвердила, что Блинкен действительно играл в их заведении, но из соображений безопасности не стала разглашать какие-либо другие подробности.

«Блинкен присоединился к нашему списку знаменитостей. Эй, Джо Байден, ждём вас», – обратились представители бара к президенту США с приглашением.

Одесса News информировала, что в этот же день Блинкен провёл рабочий обед с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в киевской пиццерии «Ветерано».

Кстати. Это не первое публичное исполнение песен под гитару Блинкеном. В сентябре 2023 года он исполнил на сцене блюзовую композицию Hoochie Coochie Man. В шапке профиля Блинкена в соцсетях указано, что он является аматором-гитаристом.

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