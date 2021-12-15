Одесская полиция продолжает борьбу с браконьерами и торгашами рыбой

Полицейские Одессской области проводят усиленное патрулирование водных объектов региона и мест торговли биоресурсами.

О конкретных фактах этой борьбы рассказывает Главное управление Нацполиции в Одесской области подчёркивая, что проводимые мероприятия — профилактические, направленные на борьбу с браконьерством и обеспечением безопасности судоводителей, которые часто пренебрегают правилами и выходят на воду в закрытый навигационный период.

«В течение нескольких дней правоохранители обнаружили восьмерых таких рыбаков, один гражданин управлял лодкой в ​​нетрезвом состоянии, – рассказывает старший инспектор отдела организации деятельности групп реагирования управления превентивной деятельности ГУНП в Одесской области Олег Стешенко. – Также мы разоблачили около десяти торговцев, которые нарушили порядок приобретения и сбыта морепродуктов и реализовывали их с рук на одесских рынках».

В отношении правонарушителей были составлены административные материалы по статьям 202, 130, 160 и 88-1 КУоАП. Им разъяснили нормы действующего законодательства о правилах судовождения, рыболовства, приобретения и сбыта водных биоресурсов.

Профилактические мероприятия продолжаются.

Одесса News в ноябре 2021 года сообщала о том, как в Одессе у продавцов проверяют наличие документов, подтверждающих законность розничной торговли морепродуктами, а также происхождение товара.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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