84-летний житель Нерубайского застрелил внука, а тело закопал во дворе

84-летний мужчина застрелил родственника из зарегистрированного ружья, закопал тело во дворе и врал о месте нахождения внука, чтобы скрыть преступление.

Фигурант задержан, пока он находится в изоляторе временного содержания, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что несколько дней назад в отделение полиции №2 Одесского районного управления полиции №2 обратилась жительница села Нерубайское с заявлением об исчезновении 41-летнего знакомого. Полицейские сразу начали поиски мужчины, опросили его знакомых и дедушку, к которому он накануне исчезновения заходил в гости.

«За сутки правоохранители выяснили: жителя Нерубайского убили, и к преступлению причастен дедушка потерпевшего. Полицейские сообщили жителю Одесского района о подозрении в убийстве внука», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что в конце апреля между родственниками на почве неприязненных отношений возник словесный конфликт, в ходе которого дедушка схватил охотничье помповое ружьё и дважды попал в голову внуку. Тот погиб от полученных ранений, а злоумышленник, чтобы скрыть содеянное, дождался вечера и зарыл тело в яму, которая была подготовлена для установки ветряной мельницы во дворе дома. Соседям, которые интересовались отсутствием мужчины, он рассказывал, что внук хотел идти на службу в ряды ВСУ и, видимо, занимается именно этим.

Полицейские провели санкционированный обыск домовладения правонарушителя, в ходе которого обнаружили тело покойника и изъяли ряд доказательств, представляющих интерес для следствия, в том числе и ружьё.

Под давлением неопровержимых улик фигурант в содеянном признался, его задержали в процессуальном порядке. При наличии достаточных доказательств следователи полиции под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили пожилому мужчине о подозрении в умышленном убийстве. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Следователи ходатайствуют в суде об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, суд вынес обвинительный приговор 42-летнему жителю Подольского района Одесской области, лишившего в феврале 2023 года жизни односельчанина. Убица проведёт в местах лишения свободы 7,5 лет.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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