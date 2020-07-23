Жителя Одесской области задержали с пачкой поддельных 500-гривневых купюр

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего жителя райцентра Раздельная Одесской области по подозрению в изготовлении и распространении поддельных гривневых купюр.

Об этом сообщили в Приморском отделе полиции Одессы.

Фальшивомонетчик был задержан в Одессе при попытке сбыть фальшивые деньги. При себе у него были 50 тысяч «липовых» номиналом 500 гривен. Изготавливал их мужчина по месту своего временного проживания в городе, где обустроил, по словам полицейских, целую «типографию».

Также правоохранители установили, что мужчина уже разыскивается за совершение разбойного нападения и незаконное завладение транспортным средством.

В настоящее время открыто уголовное производство, а вся фальшивая наличность и оборудование для её изготовления изъяты.



Как сообщала Одесса News, в июне 2018 года в Одессе следователи Главного следственного управления Нацполиции совместно с работниками СБУ обезвредили организованную преступную группировку, которая занималась приобретением, хранением, перевозкой и сбытом поддельной валюты.

Видео: Нацполиция Одесской области