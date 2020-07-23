Sea Breeze-2020: проведены учения с участием катеров

Группа катеров ВМС Украины совместно с морской охраной Госпогранслужбы Украины и представителями государств НАТО отработала отражение скоростных малоразмерных целей.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.



«В рамках международных украинско-американских учений Sea Breeze-2020 группа катеров ВМС Украины совместно с морской охраной Госпогранслужбы Украины и представителями государств НАТО отработала тактические учения. Среди поставленных задач — отражение скоростных малоразмерных целей в море», — говорится в сообщении.

Как отмечается, систематические занятия украинских военнослужащих уже отчеканили навыки быстро реагировать в случае возникновения угрозы, ориентироваться в ситуации или даже обезвредить противника, однако главная цель международных учений Sea Breeze-2020 заключалась именно в совместимости работы с кораблями и экипажами стран-партнёров.

Катерная группа, в состав которой вошли катера ВМС и Морской охраны Государственной пограничной службы, вместе с патрульным катером ВМС Грузии отработали тактическое маневрирование и ведение артиллерийского боя, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.



Как сообщала Одесса News, 20 июля в акватории Чёрного моря стартовали украинские-американские учения Sea Breeze, к которым привлечено около 2 тысяч человек из девяти стран (кроме Украины и США, участвуют военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции), в том числе более 20 кораблей, а также самолёты и вертолёты.

Фото: Госпогранслужба

Видео: Минобороны