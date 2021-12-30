ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Чёрном море

В акватории Чёрного моря состоялись совместные тренировки кораблей Военно-морских сил Украины и Франции.
Об этом ВМС Вооруженных сил Украины сообщают в Facebook.
«В северо-западной части Чёрного моря средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» Военно-морских сил ВС Украины вместе с фрегатом Военно-морских сил Французской Республики Auvergne провели тренировку типа PASSEX», — говорится в сообщении.
Целью было поддержание безопасности в Черноморском регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей кораблей Украины и Франции в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.
Отмечается, что от французской стороны к учениям привлекался также корабельный транспортно-боевой вертолёт NH-90.
Во время отработки элементов тактического маневрирования личный состав кораблей провёл ряд совместных тренировок, в частности, ведение ночного сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.
«Основное внимание уделялось повышению взаимосовместимости и слаженности действий экипажей», — сообщили в ВМС Украины.
Также на борту корабля «Юрий Олефиренко» были отработаны тренировки по оказанию помощи аварийному кораблю с высадкой аварийно-спасательной группы французского фрегата.
Коммуникация между экипажами кораблей осуществлялась исключительно на английском языке, согласно международной системе сигналов Message Transfer Part (MTP).
Как сообщала Одесса News, 24 декабря в Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики — фрегат Auvergne.
Фото: ВМС ВСУ/Facebook
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