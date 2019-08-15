Отдыхающих в Одессе не пугает запрет купаться в Чёрном море

Несмотря на предупреждения Одесского лабораторного центра МОЗ о морской воде, не соответствующей нормам, одесситы и гости города продолжают купаться.

Как сообщает Пушкинская, в Лузановке вновь почернело море, но даже грязная вода и сильная вонь не останавливают любителей поплавать.

«Визуально море действительно почернело. Возле берега вода более прозрачная, но как только заходишь и уровень поднимается выше щиколотки — ступни не видно. При этом вода пахнет залежалыми водорослями, но самих растений у берега не видно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отдыхающих ни чернота, ни вонь не пугают: дети и взрослые весело резвятся в воде, ныряют и плавают. На пляже даже не слышно разговоров о грязной воде.

Как сообщала Одесса News, 6 августа Одесский лабораторный центр МОЗ отобрал пробы морской воды на пляжах Одессы. Пробы на пляжах 10, 13, 16 станциях Большого Фонтана, «Отраде» и «Аркадии» не соответствовали нормам. Также купаться не рекомендовали в местах сброса сточных вод «Южной» и «Северной» станций очистки воды и Одесской ТЭЦ.

Фото: Пушкинская/Кирилл Печерик