Одесситки в Цинциннатти: Свитолина выиграла, Ястремская — нет

Одесские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская 14 августа продолжили свои выступления на турнире WTA Premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати (США) с призовым фондом 2 млн 944 тыс. 485 долл.

Первая «ракетка» Украины (№7 мирового теннисного рейтинга) Элина Свитолина вышла в 3-й круг этого турнира, обыграв в двух сетах в матче второго раунда бельгийку Элизе Мертенс (23) — 6:4, 6:1, сообщает XSport.

Соперницы провели на корте 1 час 13 минут.



Следующей оппоненткой украинки будет победительница поединка между американкой Софией Кенин (22) и Зариной Дияс из Казахстана (80).

Однако вторая «ракетка» Украины Даяна Ястремская досрочно завершила выступление.

Во втором раунде соревнований 19-летняя Ястремская (№32 рейтинга WTA) за 2 часа 35 минут уступила 34-летней россиянке Светлане Кузнецовой (№153 WTA) — 6:4, 6:7 (7:9), 2:6.

Соперницы впервые встретились на корте.

Как сообщала Одесса News, Элина Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.