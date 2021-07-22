Одесская теннисистка Козлова вышла в 1/4 финала турнира в Гданьске

Теннисистка из Одессы Екатерина Козлова завоевала право сыграть в 1/4 финала турнира WTA 250 BNP Paribas Poland Open в Гдыне (Польша) с призовым фондом 235 тыс. 238 долл.

Об этом сообщает XSPORT.

В четверг Екатерина Козлова (№141 WTA) победила Александру Соснович из Беларуси (87) — 2:6, 6:4, 6:3, — говорится в сообщении.

Отмечается, что соперницы провели на корте 2 часа 16 минут.

«Украинка реализовала 6 из 13 брейк-поинтов, трижды ошибившись при подаче. Белоруска выполнила 1 эйс, сделала 6 брейков при 9-и «двойных». Это была третья официальная игра спортсменок. Во всех матчах побеждала Катерина», — сообщает спортивное издание.

В четвертьфинале Екатерина встретится с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния, 81) — Катаржина Кава (Польша, 143).

Как сообщала Одесса News, за последнюю неделю Екатерина Козлова поднялась на 13 позиций в рейтинге Международной теннисной ассоциации, заняв 141-е место.

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