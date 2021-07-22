В Одессе завершают реконструкцию муздрамтеатра им. В.Василько

В Одессе по программе Президента «Большое строительство» к 30-й годовщине Независимости Украины будет завершена реконструкция здания Одесского академического украинского музыкально-драматического театра имени В.С.Василько.

Об этом сообщает официальный сайт Одесской облгосадминистрации.

На данный момент восстанавливается фасад театра. Общая стоимость реконструкции объекта оценивается в 19,8 млн грн.

«Объект культуры, который избран к 30-летию Независимости, а это театр имени Василько, мы убеждены, будет сдан вовремя. И в День Независимости он пригласит зрителей на очередной спектакль», — заявил председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий.

Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им. Василия Василько — один из основных театров страны и ведущий на Юге. Театр расположен в здании начала XX века, которое является памятником культурного наследия Украины, известном как театр Сибирякова. Здание театра было построено в 1903 году, а открытие — 16 октября того же года.

Как сообщала Одесса News, ни один объект культуры на территории Одесской области не включили в списки «Большой реставрации».

Фото: Одесская ОГА

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