24 августа в Одессе пройдёт самый красочный фестиваль лета

В субботу, 24 августа, в Одессу в третий раз придёт самый яркий фестиваль лета – ColorFest, собирающий ежегодно тысячи людей.

Каждого, кто придёт на фестиваль, ждут красочные баталии, незабываемая музыка, пенная вечеринка с насыщенным фудкортом, а также сотни сочных фотографий.

Организаторы фестиваля уже заготовили 10 тонн краски Холли, которые изменят до неузнаваемости Дюковский парк, а также призы и подарки всем, кто не боится запачкаться.

От палящего одесского солнца будут спасать пожарные машины: всех, кто не боится быть мокрым, пожарные будут поливать из брандспойта.

Организаторы СolorFest просят приходить к 15 часам в белой одежде или в купальных костюмах и обещают незабываемые впечатления, новые знакомства и приятные эмоции!