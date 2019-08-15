Одесский телеканал предупредили за незаконное использование логотипа NewsOne

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение одесскому телеканалу Olvia за нарушение требований лицензий и действующего законодательства.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 15 августа, сообщается на сайте Нацсовета.

Отмечается, что Нацсовет во время проведения внеплановой проверки зафиксировал, что лицензиат не соблюдает условия лицензии в части программной концепции вещания. В частности, установлено, что в эфире Olvia уменьшена доля программ собственного производства, культурно-художественных, научно-просветительских, развлекательных и детских передач, а также фильмопоказа.

Кроме того, лицензиат изменил свой логотип. По лицензии это должно быть «Olvia», но фактически используются Olvia и NewsOne, а также ретранслируются не предусмотренные условиями лицензии программы NewsOne общим объёмом 19 часов 45 минут в сутки.

В свою очередь, представитель телеканала Olvia Надежда Ковалёва сообщила, что 7 марта компания ООО «Реноме Інет» (логотип Olvia) заключила соглашение с ООО «Новини 24 години» (NewsOne) о совместном производстве программ. Наличие же в эфире двух логотипов она объяснила тем, что согласно статье 46 закона «О телевидении и радиовещании» вещатель должен указывать исходные данные, которые имеются в лицензии, но в то же время нет ограничений на использование других эмблем в течение трансляции определённых передач. Вместе с тем логотип NewsOne, по её словам, использовался и в целях информирования о производителе контента.

Нарушение же касательно уменьшения доли передач Ковалёва назвала незначительным и неумышленным, пояснив, что это имело место только в течение одного дня и произошло по вине редактора, которому сразу же был вынесен выговор.

Поэтому она попросила членов регулятора не применять санкций, а провести дополнительную проверку. Также Ковалёва уточнила, что на сегодняшний день в эфире уже не используется логотип NewsOne.

В то же время заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук возразила представителю телеканала, заметив, что если бы Olvia и NewsOne действительно выпускали совместный продукт, как это декларируется, то логотип не менялся бы.

Нацсовет объявил компании предупреждение и обязал устранить нарушение в течение двух недель.