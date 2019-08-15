ГПУ готовит Грымчаку сообщение о подозрении

Генпрокуратура решает вопрос относительно сообщения о подозрении заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрию Грымчаку и его сообщнику.

Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

«Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании подозреваемым меры пресечения в порядке, предусмотренном УПК Украины. Досудебное расследование в производстве продолжается», — написал он.

Лысенко проинформировал, что оба задержанные находятся в изоляторе временного содержания.

Он отметил, что правоохранители задержали заместителя главы МинВОТ, а также его доверенное лицо по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).



Как сообщала Одесса News, 14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его сообщника. По данным НАБУ, «указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, вымогали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США». В ведомстве уточнили, что Грымчака и его помощника задержали при получении части средств в размере $480 тыс. с поличным.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что задержанные «вымогали деньги за влияние на решения судов, а также чиновников Минкультуры для вынесения заказных решений».

Министерство культуры Украины сообщило, что оно не согласовывает проекты строительства или реконструкции зданий в исторически населённых местах.

Об этом говорится в разъяснении, обнародованном на сайте ведомства.

“С 1 января 2019 года, со вступлением в действие изменений к действующему законодательству, на период до утверждения в установленном порядке историко-архитектурного опорного плана Минкультуры не имеет никаких правовых оснований согласования любого нового строительства на территории исторически населённых мест, в том числе Киева. Следовательно, любые обвинения или подозрения в злоупотреблениях по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и не базирующимися ни на одной из норм права», — подчёркивается в заявлении.