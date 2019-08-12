Самая одесская оперетта о любви к морю, морякам и Одессе уже 14 августа

Одесский академический театр музыкальной комедии имени Михаила Водяного представляет ежегодный летний open air — оперетта «Белая акация» в Летнем театре «Морвокзал».

Звёздный состав артистов, потрясающая музыка Исаака Дунаевского — самая одесская оперетта о любви к родному городу, морю и морякам.

Впервые оперетта на сцене театра музкомедии была поставлена И.Гриншпуном ещё в 1956 году. Спектакль показывали на гастролях в Москве. Критики единодушно отдали ему предпочтение перед спектаклем, поставленным столичным театром оперетты, что поистине считалось выдающимся достижением. «Свежестью, непосредственностью, озорством веет от него… в непринуждённости, весёлом задоре прелесть спектакля… опереточные персонажи воспринимаются как живые люди».

Музыкальные критики того времени вспоминали: «Спектакль так понравился тогдашнему министру культуры, что он даже высказал намерение… перевести театр в Москву»!

К счастью для одесского зрителя и самого театра, этот план так и не был осуществлён. Нельзя отрывать Антея от земли, а одесская почва оказалась для театра музыкальной комедии очень плодотворной.



Потрясающая музыка Исаака Дунаевского и пьянящий аромат белой акации ожидают зрителей 14 августа.

Начало в 20:00.

Билеты можно приобрести здесь.