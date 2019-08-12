В Одессе на Гамовскую конференцию собрались учёные 12-ти стран мира

Сегодня, 12 августа, в Одессе открылась VI юбилейная Гамовская конференция.

Как сообщает официальный сайт города, в форуме принимают участие 140 учёных из 12-ти стран мира: Германии, Италии, Латвии, Польши, Словакии, Израиля, Болгарии, Беларуси, Украины, России, Казахстана и Армении.

Конференция посвящена 115-летию Г.А. Гамова, 150-летию создания Д.И. Менделеевым периодической системы химических элементов и 100-летию Международного астрономического Союза.

«На конференции будут обсуждаться самые перспективные направления и исследования в различных направлениях: космологии, астрофизике, радиоастрономии, астроинформатике, астрофизике высоких энергий и астробиологии», — говорится в сообщении.

В ходе конференции впервые будут работать секция по биологическим исследованиям в генетике и традиционная секция – «Планетарии Украины».

Подчёркивается, что важным событием конференции станет проведение круглого стола по перспективам космических исследований в Украине, который будет проходить в среду, 14 августа, во время пленарного заседания. Модератор проведения круглого стола — член-корреспондент НАНУ, директор Института космических исследований О.Федоров. В обсуждении примут участие представители руководства Центра космических исследований Украины и всех астрономических организаций.

Кстати. Одессит Георгий (Джордж) Антонович Гамов -выдающийся физик и космолог XX века. Среди его теорий: теория альфа распада. Положила начало ядерной физике, раскрыла секреты источника энергии звёзд; теория Большого Взрыва, описывающая рождение нашей Вселенной; расшифровка генетического кода, который является основой существования жизни.

Теории учёного, каждая из которых заслуживала Нобелевской премии, получили последующее экспериментальное и наблюдательное подтверждение.

Годы жизни в Одессе были наполнены активным участием в работе просветительского общества Мироведения, Гамов наблюдал на телескопах и работал вычислителем в астрономической обсерватории университета.

По уровню научных достижений Георгий Гамов был равным среди таких известных учёных, как Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Эрнст Резерфорд, Лев Ландау.