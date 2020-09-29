Объявлен конкурс по отбору команды 26-й экспедиции в Антарктиду

Национальный антарктический научный центр МОН (НАНЦ) объявил конкурс по отбору команды 26-й Украинской антарктической экспедиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«26-я Украинская антарктическая экспедиция является своего рода юбилейной, ведь в 2021-м мы будем отмечать 25 лет со времени поднятия флага Украины на бывшей британской станции «Фарадей», которая теперь имеет название «Академик Вернадский». Несмотря на пандемию COVID-19, при отборе будущих полярников и полярниц особое внимание будет уделяться физическому и психологическому здоровью кандидатов», — отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Победители будут проводить научные исследования и обеспечивать жизнедеятельность станции «Академик Вернадский» в Антарктиде с весны 2021-го до весны 2022-го года. Документы принимают до 12 октября 2020 года.



Традиционно в 26-ю УАЭ будут отбирать 12 участников. Помимо 7 учёных, которые будут работать в сфере исследований геологических и геофизических наук, физических наук и науки о жизни, в экспедицию также ищут врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи.

В целом отбор будет проходить в 4 этапа: подача документов на рассмотрение — по 12 октября 2020 года включительно; подача дополнительных документов в случае прохождения предварительного отбора — по 26 октября 2020 года включительно; профессиональное собеседование, медицинская комиссия и психологическое тестирование; коллективный тренинг для тех, кто предварительно пройдёт отбор в экспедицию.

Подробнее с требованиями к каждому специалисту, условиями конкурса, уровнем оплаты труда и социальными гарантиями можно ознакомиться в официальном объявлении на сайте Национального антарктического научного центра.

Как сообщала Одесса News, сейчас на станции работает гидрометеорологом одессит Вадим Жуковский. В составе предыдущей экспедиции был одесский метеоролог Александр Зулас.

На фото Александр Зулас