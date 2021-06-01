В Одессе проверили бюветную воду, что оказалось

В мае 2021 года были произведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что анализ качества артезианской воды в бюветах «до» и «после» очистки выполняется государственным предприятием «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины (ГП УНИИ МТ).

Согласно договору между Коммунальным предприятием «Сервисный центр» и ГП УНИИ МТ, исследования подземной и очищенной воды проводятся один раз в месяц.

По результатам проведённых микробиологических исследований в мае очищенная питьевая вода из бюветных комплексов соответствовала гигиеническим требованиям питьевой воды.

Как сообщала Одесса News, на территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании КП «Сервисный центр». В среднем 45 тысяч одесситов ежедневно пользуются услугами бюветных комплексов. Расход воды в одном бювете составляет 18-20 куб.м воды в сутки. Вода из скважин подаётся свободно и доступна каждому одесситу.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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