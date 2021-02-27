В Одесской области запретили вылов раков

С 28 февраля устанавливается запрет на промышленный и любительский лов раков в Днестровском лимане, р.Днестр с рукавом Турунчук, Кучурганском водохранилище.

Об этом корреспонденту Одесса News рассказала главный специалист по обеспечению связей со средствами массовой информации Управления Госрыбагентства в Одесской области Галина Степанова.

Как отметила специалист одесского рыбоохранного ведомства, запрет установлен согласно рекомендациям Одесского центра Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии, с целью сохранения и охраны популяции раков в период их спаривания и вынашивания икры.

Вылов раков во время запрета является грубым нарушением природоохранного законодательства в соответствии с ч. 4 ст. 85 КУоАП. За каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придётся оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф — до 680 грн.

Кстати. Раки живут до 50 лет и половозрелыми становятся уже на третьем году жизни, достигая длины не менее 7-8 сантиметров. Спаривание членистоногих происходит в сентябре–ноябре, а иногда и зимой при температуре воды в 13-15 градусов по Цельсию и ниже. Плодовитость раков зависит при этом от возраста и размера — в среднем одна самка может принести потомство в 300-400 рачков (через две–три недели после оплодотворения самка откладывает икру под брюшко для дальнейшего вынашивания, которое длится примерно 7 месяцев).

Как сообщил изданию Одесса News эколог, доктор биологических наук Иван Русев, в Одесском Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в феврале-начале марта — время пик для мигрирующих птиц.

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