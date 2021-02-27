Одесский авиазавод будет выпускать американские вертолёты

На Одесском авиазаводе, который входит в состав Государственного концерна «Укроборонпром», в 2021 году планируется запуск лицензированного производства американских вертолётов класса Bell UH-1 Iroquois.

Об этом сказал гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев в ходе посещения авиазавода, сообщает пресс-служба концерна.

По словам Гусева, организация производства находится на завершающей стадии. Первый борт должен быть изготовлен летом, к 30-летию Независимости Украины. Проект финансируется за счёт инвестиционных средств.

«Чтобы увеличить объёмы производства на предприятии, планируем создать специализированную школу для обучения новых авиаконструкторов. Подобный филиал может появиться на базе Одесского политехнического университета», — отметил Гусев.

Bell UH-1 Iroquois — американский многоцелевой вертолёт фирмы Bell Helicopter Textron, также известный как «Хьюи» (Huey). Одна из самых известных и массовых машин в истории вертолётостроения. Серийно производится с 1960 года. С тех пор было выпущено множество военных и гражданских его модификаций.

Кстати. ГП «Одесский авиационный завод» — одно из старейших авиационных предприятий Украины и Европы, созданное в 1911 году. Специализируется на ремонте самолётов МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Л-39; модернизации самолетов МиГ-21 и Л-39; ремонте агрегатов самолётов МиГ-29, Ан-12, Ан-24, Ан-26 и Як-40; ремонте авиационных двигателей различных марок и их агрегатов; сервисном обслуживании; изготовлении запасных частей и обучении персонала.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года Одесский авиационный завод передал в рамках выполнения государственного оборонного заказа в воинскую часть Воздушных сил ВСУ отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолёт Л-39М1.

Фото: Укроборонпром

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