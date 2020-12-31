Одесский авиазавод передал ВСУ самолёт с новейшим оборудованием

Государственное предприятие «Одесский авиационный завод», входящее в «Укроборонпром», передало в рамках выполнения государственного оборонного заказа в воинскую часть Воздушных сил ВСУ отремонтированный и модернизированный учебно-тренировочный самолёт Л-39М1.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Перелёт машины к воинскому подразделению выполнен в штатном режиме, без замечаний. Это уже второй самолёт этого типа, модернизированный в текущем году на ГП «ОАЗ» и переданный в военное подразделение Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении.



Уточняется, что наряду с модернизированным двигателем АІ-25ТЛШ и бортовым универсальным регистратором БУР-4-1-07, на Л-39М установлен современный самолётный бортовой тренажёрный комплекс БТК-39, при этом органы управления самолётом и отдельные элементы кабины изготовлены так, чтобы максимально приблизить информационное поле кабины к информационному полю боевых самолётов-истребителей и штурмовиков. Аппаратные и программная части авиационного комплекса изготовлены в Украине в рамках программы импортозамещения.

Отмечается, что завод своевременно и качественно выполнил обязательства по обеспечению полного и независимого от других стран цикла подготовки и поддержания лётных навыков лётчиков истребительной и штурмовой авиации в Украине.

«Предприятие тщательно обеспечивает эксплуатацию ранее отремонтированной и модернизированной авиационной техники. Приближается срок ремонта модернизированных ранее на предприятии самолётов Л-39М, которые являются результатом гораздо более углублённой по сравнению с модификацией Л-39М1 модернизации самолёта Л-39С, осуществлённой в тесной кооперации с предприятиями-соисполнителями», — отмечается в сообщении.

В Укроборонпроме также подчеркнули, что использование Л-39М позволяет отрабатывать в реальном полёте действия лётчика и восстанавливать и поддерживать лётные навыки под наблюдением инструктора, необходимые при перехвате воздушных целей и работе по наземным целям, а также другие боевые алгоритмы без применения реальных боевых пусков.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2020 года Одесский авиационный завод разработал и изготовил опытный образец мобильной лаборатории технической диагностики авиационной техники по заказу Минобороны.

Фото: Укроборонпром