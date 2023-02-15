Укроборонпром презентовал 120-мм мины – первый совместный продукт со страной НАТО

Государственный концерн «Укроборонпром» презентовал первый продукт совместного производства с одной из стран-членов НАТО – 120-мм миномётные мины. Вскоре они будут на передовой.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ сообщила представитель концерна Наталья Сад.

«Это знаковое для нас событие, для государственного концерна «Укроборонпром» и в целом для нашей страны – совместное производство одного из самых востребованных боеприпасов нашей украинской артиллерии – 120 мм миномётная мина — с одной из стран-членов НАТО. Появление этой мины является первым продуктом совместной кооперации со страной Альянса», — подчеркнула Сад, отметив, что пока не может разглашать название страны, однако после войны эта информация будет открыта.

Пресс-секретарь добавила, что уже вскоре концерн продемонстрирует другие изделия, изготовленные совместно со странами-партнёрами.

«Мы долгое время достигали договорённостей, разрабатывали план графиков реализации этих договорённостей, и, наконец, можем показать, как выглядит эта кооперация на практике», — отметила пресс-секретарь «Укроборонпрома».

По её информации, 120 мм миномётная мина является наиболее востребованным средством поражения, она поражает цели из миномёта на расстоянии до 8 км, радиус поражения – от 25 м до 60 м, с разлётом осколков в радиусе до 250 м. Мина производится по современным технологиям, — подчеркнула спикер.

Также она отметила, что в настоящее время изготовление мин направлено на обеспечение потребностей Вооружённых сил, однако после завершения войны будет рассмотрен вопрос обеспечения других стран.

«Появление этой мины – это работа исключительно на нужды ВСУ, однако по завершении войны можем говорить о том, что, я убеждена, речь пойдёт и об обеспечении нужд войск наших союзников», – отметила Сад.

По её словам, речь идёт о серийном производстве 120 мм мин, а украинские защитники очень скоро получат их на фронте, чтобы противостоять врагу.

Кстати. Первые партии осколочных артиллерийских мин калибром 82 миллиметра, изготовление которых «Укроборонпром» наладил на мощностях иностранных партнёров, в начале января с.г. уже поступили на фронт.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Государственный концерн «Укроборонпром» наладил производство боеприпасов калибра 122 и 152 мм, а также мин калибра 120 мм.

В сентябре 2022 года было подписано соглашение между Государственным концерном «Укроборонпром» и страной – членом НАТО о строительстве боеприпасного завода.

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