«Гетман Сагайдачный» болен: ему осталось 9 лет

Флагман национального флота фрегат «Гетман Сагайдачный» планируют вывести из состава ВМС ВС Украины в 2031 году, а пока его отправляют на ремонт.

Как сообщила пресс-служба Укроборонпрома, опытно-проектный центр кораблестроения (ОПЦК) заключил с Министерством обороны Украины государственный контракт на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате «Гетман Сагайдачный».

Согласно госконтракту, работы будут проходить в несколько этапов: от общей оценки технического состояния корабля до непосредственно его ремонта и модернизации.

Для успешной реализации проекта центр сотрудничает с другими украинскими предприятиями – лидерами оборонно-промышленного комплекса и судостроения страны, в частности, с Научно-производственным комплексом газотурбостроения «Заря»-«Машпроект», «Николаевским судостроительным заводом», судостроительно-судоремонтном заводе «Нибулон» и другими предприятиями.

Как сообщала Одесса News, по информации Офиса Генпрокуратуры Киевский завод ЧАО “Кузня на Рыбальском” заплатит 47,3 млн гривен за невыполнение государственного контракта по ремонту и модернизации фрегата ВМС Украины “Гетман Сагайдачный”.

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