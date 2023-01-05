Специалисты ВМС ликвидировали ещё одну мину у одесского пляжа (видео)

Специалисты группы разминирования Военно-морских сил ВСУ 4 января успешно ликвидировали противокорабельную мину недалеко от одного из пляжей Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

«Подразделением Военно-морских сил ВС Украины успешно уничтожена очередная морская мина. В этот раз противокорабельная мина оказалась в прибрежных водах, в нескольких метрах от одного из пляжей Одесчины. Об опасной находке было немедленно сообщено военным», — отмечается в информации.

В ВМС напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов нельзя к ним приближаться, касаться и пытаться самостоятельно перемещать. Необходимо ограничить доступ к опасной зоне и уведомить о находке соответствующие службы.

Как сообщала Одесса News, 3 января в море на Одесчине была обнаружена очередная противокорабельная мина, сорванная с крепления штормом, которую волны упрямо направляли в сторону побережья. Подразделение Военно-морских сил ВСУ произвело контролируемый подрыв мины в море.

Видео: ВМС ВСУ

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