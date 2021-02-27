Определились претенденты на Шевченковскую премию: получит ли её одесский режиссёр

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определился с кандидатурами на премию 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Комитета.

Отмечается, что состоялся третий тур конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, на котором члены Комитета обсудили окончательный список литературно-художественных произведений в номинациях: «Литература», «Публицистика, журналистика», «Музыкальное искусство», «Визуальное искусство», «Киноискусство», «Театральное искусство».

«По результатам обсуждения и тайного голосования Комитет в ближайшее время подготовит и внесёт Президенту Украины представление о присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года», — говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с представлением Комитет внесёт на рассмотрение проект соответствующего Указа Президента Украины, после подписания которого на сайте будет обнародован список новоизбранных лауреатов.

Среди рассмотренных во время тайного обсуждения номинантов на премию в области театрального искусства режиссёр Евгений Лавренчук, поставивший оперу «LaTraviata» на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета.

Сообщается, что вручение дипломов и почётных знаков лауреатам запланировано на 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

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