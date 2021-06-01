В Одессе подписан Меморандум о сотрудничестве с Турцией в сфере энергетики

1 июня в одесской мэрии состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве, целью которого является взаимодействие в сфере энергетики по созданию новых генерирующих мощностей в Одессе.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что сторонами Меморандума выступили Одесский городской совет в лице Геннадия Труханова, компания «AKSA Energy» в лице вице-президента Ниссля Сердара (Турецкая республика) и общество с ограниченной ответственностью «Маржинал» в лице директора Кюлекджи Джевдету (Турецкая республика).

Согласно документу цель сотрудничества — стимулирование развития благоприятного инвестиционного климата энергетического сектора региона, повышение энергетической безопасности города Одессы, эффективности потребления и использования энергопродуктов и уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду.

Меморандум предусматривает развитие энергетической отрасли путём строительства Одесской парогазовой станции на территории города.

Как сообщала Одесса News, накануне подписания городской голова Геннадий Труханов провёл встречу с представителями турецкой делегации, на которой стороны обсудили вопросы о возможных участках строительства, обслуживании и подключении станции к городским сетям, ежегодных потребностях города в тепловой и электроэнергии, а также ценовой политики.

Фото и видео: «Одесса»

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