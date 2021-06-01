Мэр Одессы встретился с представителями турецкой компании AKSA Energy

31 мая Одесский городской голова Геннадий Труханов провёл рабочую встречу с представителями турецкой компании AKSA Energy.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики и теплоснабжения.



Кстати. АKSA Energy — турецкая энергетическая компания, основанная в 1997 году, входит в холдинг KAZANCI HOLDİNG. Крупнейший независимый производитель электроэнергии в Турции, мировой лидер в строительстве электросетей. Для производства электроэнергии используются природный/сжиженный газ, дизель, тяжёлое мазутное топливо. AKSA Energy является владельцем и эксплуатантом 20 электростанций в Турции с общей производственной мощностью 2500 МВт и 4 электростанций в Африке (600 МВт). Экспортирует энергию в Ирак и Грузию. Сейчас реализует проект строительства парогазовых электростанций в Узбекистане (740 МВт).

Как сообщала Одесса News, 25 мая Одесский городской голова Геннадий Труханов встретился с главой Одесского представительства специальной мониторинговой миссии ОБСЕ господином Кайли Кингом.

Фото и видео: «Одесса»

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