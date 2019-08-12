После допроса в ГБР Порошенко пытались забросать яйцами

В понедельник, 12 августа, Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Поддержать политика под здание ГБР пришли его сторонники, среди которых были его младшие дети: сын Михаил и дочери Александра и Евгения. Параллельно под зданием ГБР началась акция противников экс-президента.

Ранее и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко cказал в комментарии Укринформу, что следователь намерен допросить экс-президента по делу в отношении возможного уклонения от уплаты налогов при покупке ООО «Телеканал «Прямой».

Ещё одно производство касается захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, а также дела о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ранее заявил, что его ведомство расследует 11 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

В свою очередь, адвокат Порошенко опроверг эту информацию, заявив, что экс-президент проходит только в качестве свидетеля по двум делам ГБР. 25 июля Порошенко был на допросе в ГБР по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Адвокат также отметил, что не может раскрывать подробности допроса, поскольку следователь не разрешил разглашать данные предварительного расследования. Однако, по впечатлениям адвоката, во время допроса «следователи не понимали, какие налоги в какой юрисдикции отмывались…, что за средства, кто и как их отмывал».

«Там вообще не о чем было говорить», — добавил он.

По мнению защитника политика, задача этих уголовных дел — «оказывать давление на Порошенко и его политическую силу».

Он выразил мнение, что этот план инспирируется и реализуется из России.

Директор ГБР Роман Труба, комментируя сегодняшний допрос пятого Президента, сказал: «Второй допрос экс-президента в ГБР продолжался 2 часа. Сегодня Петр Порошенко свидетельствовал в рамках уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов при купле-продаже телеканала «Прямой». Не исключаем, что следующий допрос будет проведён с применением полиграфа».

Сообщается, что после допроса сторонники Порошенко начали кричать: «Украине нужен Порох!», а противники — «Ганьба!» и бросать тухлые яйца в политика, одно из которых попало в журналиста Укринформа.



Экс-президент не дал журналистам комментариев по поводу допроса. В окружении охраны он сел в автомобиль и уехал.

Фото: Укринформ