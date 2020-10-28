Беспредел: Госбюро расследований Украины купило для своих нужд …телескоп

Государственное бюро расследований Украины за счёт бюджетных денег приобрело телескоп стоимостью свыше 19 тысяч гривен.

Об этом APnews сообщает со ссылкой на сайт госзакупок Prozorro.

Тендер на сайте появился 24 сентября. Речь идёт о телескопе SIGETA ME-200 203/800 EQ4, стоимостью 19 220 гривен.

“Разрешающая способность данной модели составляет около 0.6 угл. сек, проницающая – 14 зв. вел. Этого достаточно для комфортного наблюдения не только объектов Мессье, но и более тусклых астрономических объектов – слабых планетарных туманностей, спиральных галактик и прочего”, — прокомментировал покупку адвокат Олег Шрам.

Отметим, что тендер уже состоялся, покупка совершена.

“Сейчас ГБР поддаётся критике со стороны Президента и Генпрокурора за наплевательское отношение к работе, невыполнение норм законодательства, отсутствие системной работы в противодействии преступлениям и т.д. Но, как оказалось, Бюро занято намного более серьёзными вопросами, чем наше бренное существование: космос, звёзды, пространство, время и т.д. Ожидаем на сайте Бюро новую рубрику “Новости астрофизики”, — поиронизировал адвокат.

Как сообщала Одесса News, в октябре Минюст Украины выставил на продажу через систему Prozorro 27 тюрем.