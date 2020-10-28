Куцый: В Одесской области проходят выборы, а не Юморина

По состоянию на 12 часов 27 октября все избирательные участки Одесской области завершили подсчёт голосов. Председатели участков привозят протоколы подсчётов в территориальные избирательные комиссии.

Как сообщаил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной госадминистрации Максим Куцый, бюллетени сдали уже 1 135 участков — это 79% от общего количества.

Не обошлось без казусов, которые дали основание главе ООГА напомнить: «В Одесской области проходят выборы, а не Юморина»

Так, по словам Куцого, в одной из ОТГ избирательная комиссия потеряла протоколы, в другой — члены комиссии покинули участок, один из кандидатов уже успел провести сессию общины.

«Ситуацию оценивают правоохранители. Я прошу всех держать себя в руках и не лезть поперед батька в пекло», — обратился к участникам избирательного процесса глава ОГА.

Куцый также отметил, что «сейчас в регионе пересчитывают голоса 13 избирательных участков», поскольку в привезённых в ТИК протоколах содержались ошибки.



Поблагодарив «всем членам избирательных участков, которые почти без отдыха считают голоса наших жителей», Максим Куцый заверил, что «уже скоро Одесская область узнает официальные результаты местных выборов 2020».

«Вместе с полицией мы следим за процессом подсчёта голосов и регистрации протоколов. Об окончательном количество нарушений и составленных административных протоколах мы будем регулярно извещать.

Поэтому сохраняем спокойствие и ждём окончательных результатов местных выборов», — подытожил глава облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, территориальные избирательные комиссии в Одессе продолжают в экстремальных условиях принимать документацию с избирательных участков. Отмечается большое скопление людей и отсутствие элементарных условий для ожидающих своей очереди сдать избирательную документацию.

Фото: Одесса News\Александр Александров, Нацполиция Одесской области