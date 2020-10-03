В Украине 27 тюрем продадут через ProZorro, в т.ч. одну — в Одессе

В Украине насчитывается 27 законсервированных тюрем, которые не используются последние два года, поэтому их выставят на продажу.

Об этом в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом» сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

В частности, по её словам, определён список тюрем, в которых уже более двух лет не содержатся осуждённые, а персонал сведён к минимуму — охране и администрации.

«Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно чёткий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в городе Ирпене. Второе – мы определили, что это будет, наверно, интересный для инвесторов объект — учреждение во Львове. И один — в Одессе», — сообщила она, не уточнив детали.

На вопрос о том, пойдут ли с молотка в рамках приватизации объекты инфраструктуры пенитенциарной системы, замминистра ответила, что по данному вопросу министерство сотрудничает с Фондом госимущества, а продажи будут проходить через ProZorro.

«Мы сотрудничаем с Фондом госимущества по этой процедуре. Мы собираем полный пакет документов и передаём в фонд. Он объявляет прозрачные торги через ProZorro, и таким образом будет определён покупатель, по лучшей цене, конечно. Часть средств пойдёт нам, как держателю баланса этой системы, — балансовая стоимость имущества. Избыток пойдёт в госбюджет. И это будет впервые, когда сама система такого рода наполняет госбюджет», — отметила Высоцкая.



Как сообщала Одесса News, в августе 2020 года министр юстиции Денис Малюська сказал, что выставит на продажу «Южную исправительную колонию» № 51 в Одессе. Колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осуждённых. В результате поджога, большинство зданий стали непригодны для пользования. Площадь зданий — более 4 гектаров в центральной части города.