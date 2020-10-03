Кто в Одессе в воскресенье, 4 октября, останется без света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Одесса
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Академическая (Пионерская): 1, 5Б, 5В, 5Г, 5корпГ
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Аркадиевский переулок: 14/5
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Волна тупик: 7, 7а, 10
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Воронежский 2-й переулок: 1
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Гагаринский переулок: 31
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Гвоздичный: 4
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Десантный бульвар: 1, 4, 6, 16, 18
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Экономический переулок: 1, 2, 3, 5
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Заболотного Академика: 27, 28, 29, 31, 32, 33-1, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 50, 52, 332
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Каманина: 1, 1/2, 1а, 1Б, 1Е, 1/27, 2, 2В, 3, 4, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Керченская: 188
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Клубничная: 6
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Клубничный переулок: 1, 1а, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6А, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15А, 18, 21, 21-23, 23
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Кольцевая: 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Космонавтов: 38, 38А, 40, 44, 48
|9:00
4 октября
|19:00
4 октября
|Заплан.
|Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 103, 110, 112, 114
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Курская: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Марсельская: 22, 24, 26, 28, 30
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сентября
|18:00
16 октября
|Заплан.
|Морской переулок: 2, 12, 25, 29, 29А
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|40-летия Обороны Одессы: 2, 4, 8
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Орловская: 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Педагогическая: 2, 5, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 18, 19, 20А, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23А, 23Д, 30а, 30Б, 30в, 32, 32б, 34, 34-А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46-А, 46А, 52, 236
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Педагогический переулок: 3А, 5, 5А
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Петрова Генерала: 17, 17/2, 19, 21, 23/1
|9:00
4 октября
|19:00
4 октября
|Заплан.
|Посмитного: 5, 7, 7А, 9, 9а, 9-В, 10/121, 92
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Светлый переулок: 5, 7, 7/1, 8, 11, 13а, 14
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12, 14
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Северная: 14
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 84-2, 94, 96, 98, 100
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Солнечная: 1Б, 2, 2а, 3/1, 3/1а, 7/9, 10, 16
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Тенистая: 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 7, 9, 11, 13, 13А, 24, 26, 28, 30Б, 32, 612, 617, 911а
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Тульская: 1, 3, 3а, 13
|22:00
4 октября
|4:00
5 октября
|Заплан.
|Университетский переулок: 1, 2, 4, 4б, 6б
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Франко Ивана: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Франко Ивана переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Хрустальный переулок: 1/1, 1/2, 1/7, 1/8-9, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 10, 13
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.
|Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а
|7:00
4 октября
|20:00
4 октября
|Заплан.