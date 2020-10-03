Кто в Одессе в воскресенье, 4 октября, останется без света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Одесса Время

откл. Время

вкл. Причина Академическая (Пионерская): 1, 5Б, 5В, 5Г, 5корпГ 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Аркадиевский переулок: 14/5 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Волна тупик: 7, 7а, 10 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 14, 20, 20а 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Воронежский 2-й переулок: 1 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Гагаринский переулок: 31 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Гвоздичный: 4 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Героев Обороны Одессы: 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Десантный бульвар: 1, 4, 6, 16, 18 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Добровольского проспект: 85, 87, 89, 93 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Экономический переулок: 1, 2, 3, 5 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Заболотного Академика: 27, 28, 29, 31, 32, 33-1, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43А, 44, 50, 52, 332 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Каманина: 1, 1/2, 1а, 1Б, 1Е, 1/27, 2, 2В, 3, 4, 19А, 19А/1, 20а, 21, 22, 22/1, 22/4, 22/8, 22/9, 22а, 22В, 22Н, 23, 23/3, 23Б, 23В, 23Д, 24, 24/1, 24а, 24Б, 25 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Керченская: 188 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Клубничная: 6 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Клубничный переулок: 1, 1а, 3, 3/1, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6А, 6Б, 7, 7а, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15А, 18, 21, 21-23, 23 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Кольцевая: 1, 8, 8/8, 8а, 9, 9А 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Кондрашина: 25, 27, 29, 31, 31-А, 33, 35, 37, 39А, 41, 43, 43а 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Космонавтов: 38, 38А, 40, 44, 48 9:00

4 октября 19:00

4 октября Заплан. Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 84 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Кузнецова Капитана: 103, 110, 112, 114 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Курская: 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 155, 155А, 157, 159, 161, 161а 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. 31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Марсельская: 22, 24, 26, 28, 30 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сентября 18:00

16 октября Заплан. Морской переулок: 2, 12, 25, 29, 29А 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. 40-летия Обороны Одессы: 2, 4, 8 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Орловская: 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Педагогическая: 2, 5, 7, 11, 11А, 13, 15, 15А, 17, 18, 19, 20А, 23, 23/2, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23А, 23Д, 30а, 30Б, 30в, 32, 32б, 34, 34-А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46-А, 46А, 52, 236 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Педагогический переулок: 3А, 5, 5А 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Петрашевского: 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Петрова Генерала: 17, 17/2, 19, 21, 23/1 9:00

4 октября 19:00

4 октября Заплан. Посмитного: 5, 7, 7А, 9, 9а, 9-В, 10/121, 92 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Светлый переулок: 5, 7, 7/1, 8, 11, 13а, 14 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Северный переулок: 3, 4а, 8, 10, 12, 14 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Северная: 14 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 84-2, 94, 96, 98, 100 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Солнечная: 1Б, 2, 2а, 3/1, 3/1а, 7/9, 10, 16 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Тенистая: 3, 4, 4А, 5, 6, 6/1-А, 6/2, 6/3, 6/4, 6/4-а, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, 6/9б, 6А, 6А/14, 6Б, 6/10, 6/10а, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/21, 7, 9, 11, 13, 13А, 24, 26, 28, 30Б, 32, 612, 617, 911а 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Тополевая (Приморский район): 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Тульская: 1, 3, 3а, 13 22:00

4 октября 4:00

5 октября Заплан. Университетский переулок: 1, 2, 4, 4б, 6б 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Фонтанская дорога: 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/8, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 47Б 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Франко Ивана: 28, 28а, 29, 29/2, 29а, 29б1, 29б2, 31, 32, 33, 33а, 34, 34а, 35, 35а, 36а, 37, 37/2, 38, 38б, 39А, 40а, 40б, 40в, 40б1, 40в2 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Франко Ивана переулок: 12, 14, 15, 16, 17, 19 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Хрустальный переулок: 1/1, 1/2, 1/7, 1/8-9, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 10, 13 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан. Штурвальная: 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11А, 13, 13а 7:00

4 октября 20:00

4 октября Заплан.