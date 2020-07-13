Одесская художница приглашает пройти «Сквозь время»

В зале Одесского центра изучения иностранных языков (Маразлиевская, 10) открылась выставка живописи Полины Зиновеевой «Сквозь время», на которой собраны пейзажи и натюрморты последних лет.

На счету художницы более 50 персональных выставок, участие в городских, республиканских международных выставках и пленэрах, среди которых выставки и пленэры в городах Украины (Одесса, Белгород–Днестровский, Киев, Ялта, Львов), Польши (Краков), Германии (Берхтесгаден, Рамсау, Берлин). Школа у неё одесская — Полина Зиновеева закончила художественно–графический факультет Южноукраинского педагогического университета имени К. Д. Ушинского.

«Люблю масляную живопись, в последнее время полюбила и масляную пастель, — признаётся художница. — Даже стала сочетать эти техники. Иногда хочется сделать чисто масляную работу, и тогда происходит смешение техник. Результат мне нравится. Также люблю древесный уголь, который рассыпается на холсте, прозрачно ложится… Я люблю очень наше бессарабское побережье — от Измаила до Херсона. Если на этом пространстве устраивают пленэры, всегда соглашаюсь участвовать. Часто езжу в Лебедёвку. Даже наша Одесса в межсезонье во время прогулок часто позволяет выхватывать какие–то сюжеты. Обычно на улицах я делаю даже не наброски, а небольшие эскизики, это связано с желанием уловить цвет. Но бывает достаточно и фотографии, с которой потом работаю в мастерской».

Выставка работает с 9.00 до 18.00, с понедельника по пятницу.