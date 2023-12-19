На «Украденное Рождество» приглашает Одесский областной театр кукол

23-24 декабря спектакль «Украденное Рождество» состоится в Одесском областном театре кукол. Это добрая новогодняя сказка для самых маленьких зрителей.

Увлекательный сюжет и яркие украшения. Событие, которое зажжёт огоньки радости в детских глазках.

«Украденное Рождество» – это удивительная история, весёлая и трогательная, о добрых лесных жителях, с нетерпением ожидающих Рождества, Лисе, которому этот зимний праздник совсем не нравится так, что мрачный Лис решил украсть праздник… Добрые зверюшки попытаются спасти Рождество и смягчить чёрствое сердце Лиса.

Удастся ли им это и поймёт ли Лис, что Рождество – это не только ёлка и подарки, но и семейное тепло и счастье от общения, – узнаете из яркого представления в 11 и 13 часов.

Стоимость билетов от 250 гривен. Их можно купить здесь.

Адрес: ул. Пастера, 15-а.

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