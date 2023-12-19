В Одессе начал работать первый муниципальный ангиограф

19 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов ознакомился с работой первого муниципального ангиографа, начавшего работать в городской клинической больнице №10.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что современная стационарная ангиографическая система позволяет выполнять жизнеспособные интервенционные вмешательства при остром инфаркте миокарда и инсульте – коронарную ангиографию, коронарное стентирование, баллонную ангиопластику, тромбэстракцию.

«С начала работы нового ангиографа уже проведено 24 коронарографии и 20 стентирований в плановом режиме по городской программе «Здоровье», а также 42 коронарографии и 17 стентирований по соглашению с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В общей сложности, здесь может выполняться до 750 стентирований в год», — говорится в сообщении.

Установка ангиографа ожидаемо снизит госпитальную смертность от острого инфаркта миокарда и инсульта на 15-20%.

Также в городской клинической больнице №10 создан кабинет телемедицины, обеспечивающий предоставление медицинской помощи пациентам, когда расстояние является критическим фактором. По своей сути, кабинет является онлайн-платформой, на которую любой человек может обратиться на консультацию к врачу и получить подробную информацию о состоянии своего здоровья.

«Сделан ещё один важный шаг к улучшению качества и условий предоставления медицинской помощи одесситам. Спасибо врачам за работу и постоянное профессиональное усовершенствование. Работаем дальше!» – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в текущем году в рамках реализации программы «Здоровье» для Одесского роддома №4 за средства городского бюджета закуплены две открытые реанимационные системы для новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров, передвижные бестеневые светильники, фетальные мониторы, функциональные кровати.

Фото: «Одесса»

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