Полиция открыла уголовное производство из-за прослушки дома нардепа Гончаренко в Одессе

Народный депутат Украины от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко заявил об открытии уголовного производства из-за обнаружения прослушки у него дома.

Ответ от Национальной полиции он опубликовал 19 декабря в Telegram.

В документе указано, что правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли производство ещё 11 декабря. Расследование ведётся по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).

«Рассмотрено ваше депутатское обращение от 27 ноября 2023 года, которое поступило из СБУ, о совершении в отношении вас уголовного преступления, а также по другим вопросам», – сказано в письме.

26 ноября Гончаренко сообщал в Телеграмм, что под видом ремонта интернета ему пытались поставить устройство для прослушивания. Парламентарий обвинил в этом СБУ.

«Где-то неделю назад у меня сломался интернет дома. Я был всю неделю в Киеве и решил заняться этим после приезда. Но вчера безо всякого вызова сам позвонил «мастер». Не дождались) Сегодня он пришёл, как будто сотрудник интернет-компании, который должен был его починить. Но когда я позвонил в эту компанию, оказалось, что они никого ко мне не отправляли», – написал тогда депутат, добавив, что вызвал полицию и намерен обратиться в правоохранительные органы, а также уведомить международную общественность.

Одесса News информировала о том, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с обнаруженным устройством для прослушивания в кабинете, который мог использовать Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

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