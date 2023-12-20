На повестке дня заседания Ставки Верховного Главнокомандующего были дроны и поставки

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сам Зеленский сообщил на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в Facebook Офиса Президента.

Как отметил Зеленский, одним из ключевых вопросов заседания Ставки были производство дронов и поставка боеприпасов.

Верховный Главнокомандующий анонсировал производство 1 млн дронов в стране в 2024 году.

«Относительно производства – миллион дронов в следующем году мы произведём. Миллион мы сделаем. Мы сделаем всё, чтобы так оно и было. Я знаю, что так оно и будет», – заверил Зеленский.

«И очень не нравится, когда логистически у нас остаются такие бюрократические, советские процессы. Когда 26 тыс. дронов лежали на одном складе и не доехали до фронта. Да, было очень громко на Ставке, но не может быть таких пауз, не может быть таких проблем, – подчеркнул Зеленский. – Я просто в шоке, как может не доехать то, что произведено нами. Но это мы поборем: логистику. Будут получать наши воины в бригады отечественные дроны».

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего состоялось 16 декабря и длилось более 3-х часов, обсуждались разные аспекты обороны, вопросы военных, ветеранов, бригад, фортификационных укреплений, производства оружия.

Фото и видео: ОПУ

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