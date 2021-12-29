Зеленский продолжил наступление на СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против медиахолдинга «Новости», ООО «Тайм медиа» и ООО «Телепростір», связанных с телеканалами «Перший незалежний» и UkrLive.

Соответствующий указ №684 обнародован 28 декабря на сайте главы государства.

Санкции вводятся на пять лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определённого вида деятельности.

Также телеканалам запрещено пользоваться радиочастотным ресурсом Украины, предоставлять телекоммуникационные услуги и использовать телекоммуникационные сети общего пользования. Санкции касаются компаний «Медиахолдинг Новости», «Тайм Медиа» и «Телепростір».

Как сообщала Одесса News, в феврале 2021 года Зеленский ввёл в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии «112 Украина», ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о «политической расправе» и пообещали бороться «за своё право вещать для украинцев».

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat