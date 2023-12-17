3 часа длилось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего: что обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский 16 декабря провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава Украинского государства проинформировал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

По словам Зеленского, на заседании Ставки, которое продлилось почти три часа, обсуждались «разные аспекты обороны».

«Вопросы военных. Вопросы ветеранов. Вопросы бригад. Вопросы фортификационных укреплений. Вопрос производства оружия, – рассказал Президент. – Отдельно работаем, чтобы реализовать все наши договорённости с партнёрами по новым производствам оружия – совместным производствам и совместной ремонтной базе. Задача – максимально усилить Украину, и каждый месяц должен добавлять сил нашей обороне».

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегичкское управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Владимир Зеленский провёл 8 декабря.

Фото и видео: ОПУ

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