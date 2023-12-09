Зеленский провёл заседание Ставки: «Задача — не давать врагу перехватить инициативу»

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава Украинского государства проинформировал в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

«Как и всегда, Главком, командующие по направлениям доложили об оперативной ситуации. Купянск, Лиман и все донецкие направления, юг. Я благодарю всех солдат и командиров за стойкость, отвагу, – сказал Президент. – Задача нашего государства – и сейчас, зимой, как бы это ни было сложно, – проявлять силу и не давать врагу перехватить инициативу, не давать им укрепиться».

Зеленский выразил благодарность всем, «чьи действия обеспечивают именно это для Украины – возможность делать свои шаги».

Для справки. Ставка Верховного Главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

Одесса News информировала, что предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего Владимир Зеленский проводил 1 декабря, где рассматривалась ситуация на передовой.

Фото: ОПУ

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