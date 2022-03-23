Главный редактор одесского издания «Таймер» отправлен в СИЗО

Главный редактор одесского издания «ТАЙМЕР» Юрий Ткачёв был задержан СБУ субботним утром 19 марта.

С этого дня новостной канал ТАЙМЕР не работает, передаёт Одесса News.

Как сообщает правозащитник Оксана Челышева в своём Facebook , создателя одесского СМИ «Tаймер» отправили в СИЗО на месяц с возможным залогом более 1,2 миллиона гривен, при обыске у него нашли оружие.

Челышева, ссылаясь на слова супруги Юрия Оксаны, утверждает, что «когда Юрий открыл дверь квартиры, он не оказывал никакого сопротивления. Несмотря на это, СБУ выволокла его на площадку, положив лицом вниз. Оксану они тоже попросили выйти из квартиры. Насилия к ней не применяли. Оксана утверждает, что через открытую входную дверь она видела, как один из сотрудников СБУ вошёл в ванную комнату и пробыл там несколько минут. Именно в ванной комнате через несколько минут СБУ «обнаружит» «гранату и тротиловую шашку. После того, как этот человек вышел из ванной комнаты, СБУ завела Юрия и Оксану обратно в квартиру, где начался обыск».

Адвокат журналиста отметил, что Юрий готов отстаивать свою невиновность.

По словам Челышевой, «на Юрия Ткачёва вообще нет ничего, кроме подброшенного в корзину для белья оружия».

Кстати. У Ткачёва СБУ в 2015 году проводила обыски за обвинения в сепаратизме.

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