ВСУ уничтожили командира бригады морпехов, который хотел штурмовать Одессу

Украинские защитники уничтожили командира бригады морской пехоты России полковника Шарова, командовавшего пехотинцами, которые хотели штурмовать Одессу, но были ликвидированы под Николаевом и Мариуполем.

Об этом в Telegram сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Командира бригады морской российской пехоты наши военные уничтожили. И так будет с каждым, кто пробует насиловать украинских женщин. Кто пытается убивать наших детей. И нет им прощения…», — сказал Братчук.

Он также выставил фото с надписью: груз 200. «Командир «810-й гвардейской ордена Жукова бригады полковник Алексей Шаров» (в Мариуполе).

Как сообщала Одесса News, украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом Российской Федерации по военно-политической работе Андрея Палия.

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