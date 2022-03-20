Ликвидирован заместитель командующего Черноморским флотом России

Украинские защитники ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом Российской Федерации по военно-политической работе Андрея Палия.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооружённых Сил Украины сообщают в Facebook.

«ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Доброе утро, мы из Украины!», — говорится в сообщении.

Палий родился в Киеве. В 1992 г. окончил Киевское ВВМПУ по специальности социальный психолог, педагог. По выпуску лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в г. Киеве, но уже в марте 1993 г. в связи с отказом принимать украинскую военную присягу убыл на Северный флот. Проходил службу на эсминце «Бесстрашный» 956 проекта психологом, затем заместителем командира РТБЧ по воспитательной работе. Участвовал в формировании экипажа, приёмке корабля от промышленности, ходовых и государственных испытаниях, межфлотском переходе в августе 1994 г. с Балтийского на Северный флот. В августе 2004 г. вернулся в своё соединение ЧФ на должность заместитель командира РТБЧ по воспитательной работе бпк «Очаков» 1134Б, в мае 2005 г. назначен заместителя командира 11-й брплк 30-й днк ЧФ по воспитательной работе. С осени 2004 г. неоднократно исполнял обязанности заместителя командира похода по работе с личным составом отрядов кораблей ЧФ в Средиземном море, в том числе в ходе оперативно-стратегических учений «Запад-2009», «Восток-2010», российско-итальянских военно-морских учений «ИОНЕКС-2011».В августе — сентябре 2008 г. участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. В апреле — июле 2010 г. возглавлял морально-психологическое обеспечение межфлотского перехода гркр «Москва» проекта 1164 с Черноморского на Тихоокеанский флот через Индийский и Тихий океаны. 2011 год — начальник отдела по работе с личным составом чф рф, заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан 1 ранга.

Как сообщала Одесса News, Вооружённые силы Украины 18 марта уничтожили командующего 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева.

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