Контрразведка СБУ разоблачила глубоко законспирированного агента ФСБ в Одессе

Контрразведка Службы безопасности разоблачила глубоко законспирированного агента ФСБ России в Одессе.

Им оказался бывший военный, ещё с 2010 года контактировавший с российской спецслужбой, а с 2020 начал активно собирать разведданные о мероприятиях боевой подготовки ВСУ на территории южного региона, — сообщает в Facebook Управление СБУ в Одесской области.

Отмечается, что «особое внимание» агент обращал на ход международных военных учений в акватории Чёрного моря и тренировок сухопутных подразделений ВСУ на полигонах, в частности, боевых расчётов противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

«Также он пытался отслеживать поступления в Украину военной продукции и товаров двойного назначения через морские порты Одессы, Мариуполя, Черноморска, Измаила и Скадовска. Сотрудники СБУ задокументировали факты разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента и установили его российских кураторов», — говорится в сообщении.

На завершающем этапе спецоперации контрразведчики Службы безопасности задержали приспешника агрессора. По данным следствия, предателем оказался местный житель, окончивший в 1990 году Костромское высшее командное училище по специальности «химик-разведчик». Затем до середины 90-х проходил службу в штабе Одесского военного округа и уволился в звании капитана. После этого занялся бизнесом и открыл в центре областного центра магазин по продаже спортивного снаряжения. Кроме этого занимался контрабандой соответствующей российской продукции. Таким образом, он попал в поле зрения российской спецслужбы.

Во время очередного пребывания на территории России его завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Курской области. Именно он до полномасштабного вторжения отрабатывал своему агенту задачу по сбору развединформации в пользу страны-агрессора. Для коммуникации использовались закрытые каналы электронной связи.

Также агент передавал разведывательные «отчёты» во время личных встреч в России. При выполнении враждебных задач предатель надеялся получить помощь от оккупантов по отчуждению в его пользу объекта недвижимости стоимостью 200 тыс. дол. во временно оккупированном Крыму.

На основании полученных улик следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идёт расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к этому преступлению.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ Одесской области по координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства органов прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в Одессе херсонский коллаборант, работавший на врага в исправительной колонии, приговорён к 8 годам заключения.

Фото: СБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod