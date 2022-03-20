В Украине минута молчания памяти погибших в войне с Россией

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Согласно информации Офиса Генпрокуратуры, по состоянию на утро 19 марта погибли 112 детей и более 140 ранены. Больше всего пострадавших областях: Киевской – 57, Харьковской – 36, Черниговской – 30, Донецкой –28, Николаевской – 21, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14.

По данным министра обороны Алексея Резникова, за три недели активной фазы войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

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