СБУ начала расследование по обнаружению «прослушек» у Залужного и его подчинённых

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с обнаруженным устройством для прослушивания в кабинете, который мог использовать Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный.

Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Производство открыли по ч. 2 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ отметили, что техника была обнаружена не непосредственно в кабинете Залужного, а в одном из помещений, которое он в будущем мог использовать для работы.

По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удалённой передачи аудиозаписей не обнаружили. Данное устройство будет передано на экспертизу.

Первыми о прослушивающих устройствах сообщили журналисты «РБК-Украина», сообщившие об этом со ссылкой на собственные источники среди военных, утверждавших, что устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца и это не позволяет идентифицировать того, кто установил эту «прослушку».

Инцидент случился на фоне слухов о якобы желании властей Украины уволить Залужного, о чём писала Одесса News. В частности, 26 ноября народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что Главнокомандующий ВСУ не предоставил план войны на 2024 год, поэтому военное руководство Украины «должно уйти».

В американских СМИ появились статьи о «трещинах» в отношениях между военным и политическим руководством Украины, а отношения президента Украины Владимира Зеленского и Залужного назвало «ужасными».

Слухи о якобы «расколе в украинском руководстве» СМИ усиленно стали муссировать после публикаций Залужного на американском сайте The Economist, в которой, в частности, говорится, что война на нынешнем этапе «постепенно переходит к позиционной форме», а затяжная война «несёт в себе огромные риски» для Украины.

20 ноября в интервью британской The Sun Глава Украинского государства, комментируя статью Залужного, сказав, что участие высокопоставленных военных Украины в политике ставит под угрозу единство страны: «При всём уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, которые находятся на поле боя, есть абсолютное понимание иерархии. Не может быть двух, трёх, четырёх, пяти. Есть один, в соответствии с законом, и во время войны это даже не может обсуждаться. Это не ведёт к единству нации».

По заявлению экс-замминистра обороны Анны Маляр, вбросы о якобы «конфликте» активно раскручивают россияне.

Комментируя слухи о том, что Зеленский планирует назначить вместо Залужного другого Главнокомандующего ВСУ, глава Офиса Президента Андрей Ермак сказал, что «не слышал об этом».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy