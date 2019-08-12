На каких пляжах сегодня нельзя купаться в Одессе

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины», по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха, пробы морской воды, отобранные 6 августа в определённых контрольных точках на пляжах Одессы, по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям.

Исключение составляют пляжи:

16 ст. Большого Фонтана,

13 ст. Большого Фонтана,

10 ст. Большого Фонтана,

«Аркадия»,

«Отрада»,

а также в местах сброса сточных вод: