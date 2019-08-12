На каких пляжах сегодня нельзя купаться в Одессе

По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины», по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха, пробы морской воды, отобранные 6 августа в определённых контрольных точках на пляжах Одессы, по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям.
Исключение составляют пляжи:
- 16 ст. Большого Фонтана,
- 13 ст. Большого Фонтана,
- 10 ст. Большого Фонтана,
- «Аркадия»,
- «Отрада»,
а также в местах сброса сточных вод:
- СБО «Южная»,
- СБО «Северная»,
- Одесской ТЭЦ.