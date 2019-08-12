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На каких пляжах сегодня нельзя купаться в Одессе

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По информации ГУ «Одесский областной лабораторный центр министерства здравоохранения Украины», по результатам мониторинговых лабораторных исследований качества морской воды в местах массового отдыха, пробы морской воды, отобранные 6 августа в определённых контрольных точках на пляжах Одессы, по санитарно-микробиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям.

Исключение составляют пляжи:

  • 16 ст. Большого Фонтана,
  • 13 ст. Большого Фонтана,
  • 10 ст. Большого Фонтана,
  • «Аркадия»,
  • «Отрада»,

а также в местах сброса сточных вод:

  • СБО «Южная»,
  • СБО «Северная»,
  • Одесской ТЭЦ.
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