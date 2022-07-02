Вечером 1 июля в Одесской области Силы ПВО уничтожили вражескую ракету X-31

Поздно вечером 1 июля в Одесской области подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету X-31.

Об этом сообщает спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесчина. Поздно вечером подразделение ПВО уничтожило вражескую ракету Х-31. Российский самолёт атаковал наш регион со стороны Чёрного моря», – говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 1 июля в результате ночного обстрела жилых домов в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области погиб 21 человек, в том числе один ребёнок. Сегодня, 2 июля, в Одесской области день траура.

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