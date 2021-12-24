Французские моряки встретят Рождество в Одессе

В Одессу прибыл корабль ВМС Французской Республики — фрегат Auvergne.

Корреспондент Одесса News побывал в Одесском морпорту, где у одного из причалов ошвартовался фрегат, способный уничтожать надводные корабли и наземные объекты противника.

Остановка в Одессе является первым заходом фрегата типа FREMM Auvergne в морские воды Украины с момента его принятия в состав ВМС Франции в 2018 году, передаёт наш корреспондент.

Ожидается, что в Одесском порту фрегат посетит посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Как сообщала Одесса News, 20 декабря командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа сообщил, что дивизион патрульных катеров будет размещён в порту «Южный». Он будет обеспечивать охранно-оборонительные функции портов в Чёрном море, а также острова Змеиный.

Фото: Александр Александров/Одесса News

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat