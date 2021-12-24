Французский фрегат зашёл в Одесский порт

Французский фрегат Auvergne («Овернь») зашёл в Одесский порт 24 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба Посольства Франции в Украине.

Отмечается, что фрегат «совершит рутинную остановку на несколько дней».

В Чёрное море фрегат зашёл ещё 13 декабря и будет оставаться здесь на протяжении трёх недель.

«Регулярное пребывание кораблей ВМС Франции в Чёрном море имеет целью обеспечить автономную способность Франции оценить ситуацию в этой стратегической для Европы зоне, отметить приверженность Франции свободному передвижению на море и в воздухе, а также поддерживать оперативную совместимость с соседними и союзными флотами, присутствующими в этой области», — говорится в сообщении посольства.

Ожидается, что в Одесском порту фрегат посетит посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Кстати. Фрегат Auvergne является представителем последнего поколения французских многоцелевых фрегатов проекта FREMM. Они вооружены комплексом противовоздушного (ракеты Aster) и противокорабельного (комплексы «Экзосет») вооружения, а также противолодочными торпедами и крылатыми ракетами SCALP. Всего в составе флота Франции имеется три таких фрегата.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе событий

Обсуждайте новости в нашем телеграм чате: https://t.me/onoduachat